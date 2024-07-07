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Samsun'da 'denize girmeyin' uyarısı

Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulacağının tahmin edilmesinden dolayı 'denize girilmemesi' gerektiğini duyurdu.

IHA7 Temmuz 2024 Pazar 09:45 - Güncelleme:
Samsun'da 'denize girmeyin' uyarısı
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Uzun süredir bölgesel rüzgarların etkili olduğu Samsun'da bugün de rüzgarlı bir hava var. Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre vatandaşları uyararak, 'denize girmeyin' çağrısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "İlimizde Pazar günü rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağı değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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