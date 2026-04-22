Samsun'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Toybelen Mahallesi Toybelen Caddesi'nde içinde palet ve plastik malzemelerin bulunduğu eski muz deposunda dün akşam saatlerinde çıkan ve ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında söndürme işlemleri tamamlandı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarının ardından polis ekipleri bölgede incelemede bulunurken, iş yeri sahipleri de hasar tespit çalışması yaptı.
Deponun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Dün akşam saatlerinde depoda çıkan yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınmıştı.