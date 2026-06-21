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Samsun'da elektrikli araç kayalıklara devrildi: Faciadan kıl payı kurtuldular

Samsun'un Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'nda 16 yaşındaki sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrikli araç deniz kenarındaki kayalıklara devrildi. Bir kısmı suya giren araçtaki 3 genç yara almadan kurtulurken araç vinç yardımıyla kaldırıldı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 21:32 - Güncelleme:
Samsun'da elektrikli araç kayalıklara devrildi: Faciadan kıl payı kurtuldular
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Samsun'un Atakum ilçesinde yaşanan kaza korkulu anlar yaşattı. 16 yaşındaki sürücünün kullandığı elektrikli araç, Kurupelit Yat Limanı'nda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle deniz kenarındaki kayalıklara devrildi. Araçtaki üç genç büyük bir şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ KAYALIKLARA DEVRİLDİ, BİR KISMI SUYA GİRDİ

Kurupelit Yat Limanı'nda E.K. (16) idaresindeki 55 EK 951 plakalı elektrikli araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu deniz kenarındaki kayalıklara devrildi.

Bir kısmı suya giren aracın sürücüsü E.K. ile yolcular B.T. (16) ve B.A. (16) kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı.

3 GENÇ YARA ALMADAN KURTULDU, ARAÇ VİNÇLE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ve yolcular olaydan yara almadan kurtulurken araç, olay yerine gelen vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

  • elektrikli araç kazası
  • Samsun Atakum
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