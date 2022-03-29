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Samsun'da et entegre tesisinde cinayet

Samsun'da bir firmaya ait et entegre tesisinde çıkan bıçaklı kavga sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

AA29 Mart 2022 Salı 11:51 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 11:51
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Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'ndeki özel bir et entegre tesisinde kasap olarak çalışan K.Ö. ile S.A. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A, K.Ö'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan K.Ö, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. K.Ö, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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