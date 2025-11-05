Samsun'da FETÖ operasyonu: Şüpheliler adliyede

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün güncel yapılanması içinde olduğu değerlendirilen 2'si ihraç öğretmen 5 şüpheliye yönelik çalışma yürütüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada örgüt için kullanıldığı değerlendirilen para da ele geçirildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Soruşturma kapsamında ayrıca 4'ü ihraç kamu görevlisi olmak üzere 5 şüpheli de emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.