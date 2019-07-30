İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı adrese operasyon düzenlendi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı verilen ve örgütün asker yapılanmasındaki "mahrem imamı" olduğu iddia edilen C.C. yakalandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyete götürüldü.