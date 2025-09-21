Samsun'da film gibi olay! Borçlarım var dedi, kendi evini soydu: Polisi kandıramadı

G.K. (36), polise başvurarak evine giremediğini, dış kapı anahtar göbeğinde hasar bulunduğunu ve hırsızlıktan şüphelendiğini belirterek yardım istedi.

Polis nezaretinde çilingir yardımıyla açılan evde yapılan incelemede odaların dağınık olduğu görüldü. G.K., yaklaşık 500 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığını iddia etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, kapıdaki hasarın niteliği ve evdeki dağınıklığın bilinçli oluşturulduğu değerlendirildi. Şahsın çelişkili ifadeleri de şüpheleri güçlendirdi.

Polis sorgusunda G.K., mutfak ve yatak odasını kendisinin dağıttığını, kapının göbeğini kendisinin zorladığını, ziynet eşyalarını bozdurarak borçlarını ödediğini ve bu nedenle hırsızlık senaryosu uydurduğunu itiraf etti.

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla G.K. hakkında "suç uydurma" suçundan adli işlem başlatıldı.