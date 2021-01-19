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Samsun'da hırsız dehşeti! Ev sahibini boğazından bıçakladı

Samsun'da kimliği belirsiz kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evin çatı katında karşılaştığı ev sahibini boğazından bıçakla yaraladı.

DHA19 Ocak 2021 Salı 09:17 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 09:17
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Olay, gece saatlerinde Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, hırsızlık amacıyla girdiği evin çatı katında ev sahibi Remzi A. ile karşılaştı. Burada şüpheli ile Remzi A. arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Remzi A., boğazından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Remzi A., Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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