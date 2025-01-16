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Samsun'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 9 gözaltı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaçak kazı yapan 9 şüpheli suçüstü yakalandı.

AA16 Ocak 2025 Perşembe 12:03 - Güncelleme:
Samsun'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 9 gözaltı
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Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde önleyici kolluk devriyesi sırasında, 9 kişinin boş alanda kazı yaptıklarını tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, kesici delici alet, kazma, 2 kürek, levye, kesici delici alet ucu, 300 metre uzunluğunda kablo ve 10 metre uzunluğunda seyyar lamba ele geçirdi.

Suçüstü yakalanan M.A. (55), M.K. (54), E.S. (47), L.T. (41), H.T. (51), B.K. (47), B.S. (46), M.E. (45) ve S.E. (38), işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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