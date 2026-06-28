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Samsun'da kafeterya önünde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kafeteryanın önünde kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından tabancayla vurulan 28 yaşındaki O.B, kasığından yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 23:11 - Güncelleme:
Samsun'da kafeterya önünde dehşet: Silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı mahalleliyi korkuya sardı. Kafeterya önünde uğradığı silahlı saldırıda kasığından yaralanan 28 yaşındaki genç, iki farklı hastanede tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri tüm bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

KAFETERYA ÖNÜNDE TABANCAYLA ATEŞ AÇILDI

İsmet Paşa Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'ndeki bir kafenin önünde O.B'ye (28), henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI GENÇ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Saldırıda kasığından yaralanan O.B, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı genç, buradaki tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ekipler, olay yerinden kaçan ve eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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