İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2026 Pazartesi / 25 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,3746
  • EURO
    53,5275
  • ALTIN
    6921.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'da kahreden olay: 15 yaşındaki çırak tüfekle vuruldu
Güncel

Samsun'da kahreden olay: 15 yaşındaki çırak tüfekle vuruldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sanayi sitesinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Y.K., iş yerinde silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

IHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 16:22 - Güncelleme:
Samsun'da kahreden olay: 15 yaşındaki çırak tüfekle vuruldu
ABONE OL

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Çarşamba Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, bir iş yerinde çırak olarak görev yapan Y.K. (15), henüz belirlenemeyen bir nedenle tüfekle vuruldu. Silah sesini duyan iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Y.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları ile sanayi sitesi esnafı büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, iş yerinde ve çevrede inceleme yaptı. Y.K.'nin cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • çırak çalışan
  • sanayi sitesi
  • silah kazası

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.