İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2922
  • EURO
    50,7277
  • ALTIN
    6568.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'da kahreden olay! 70 yaşındaki kadın balkondan düştü
Güncel

Samsun'da kahreden olay! 70 yaşındaki kadın balkondan düştü

Samsun'da emekli öğretmen eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi 70 yaşındaki Hatice Arslan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

İHA20 Ocak 2026 Salı 11:12 - Güncelleme:
Samsun'da kahreden olay! 70 yaşındaki kadın balkondan düştü
ABONE OL

Samsun'da balkondan düşen 70 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli öğretmen eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Hatice Arslan (70), 2. kattaki evlerinin balkonundan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi acil servisine sevk edildi. Arslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabah saat 07.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Hatice Arslan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Hatice Arslan
  • emekli öğretmen
  • Samsun
  • yaşlı kadın
  • ev kadını
  • anlık kaza
  • acı haber
  • trajedi

ÖNERİLEN VİDEO

Adana'da köpek dehşeti: Kadının imdadına bölge esnafı yetişti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.