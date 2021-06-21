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Samsun'da kebapçıda patlama

Samsun'da, kebap salonundaki fırında, gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamada yüzü ve ellerinde 2'nci derece yanık oluşan işletme sahibi H.Ö. (40), ağır yaralandı.

DHA21 Haziran 2021 Pazartesi 12:53 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 12:53
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Olay, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Şehitler Sokak'taki kebap salonunda meydana geldi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen işletme sahibi H.Ö.'nün açtığı doğal gaz ile çalışan fırında aniden iddiaya göre gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yükselen alevler, H.Ö.'ye sıçradı. Yüzü ve ellerinde 2'nci derece yanık oluşan H.Ö., ağır yaralandı. Patlamayı görenlerin ihbarı üzerine söz konusu adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye fırındaki alevleri söndürürken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı H.Ö., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yanık servisinde tedaviye alındı.

Öte yandan H.Ö.'nün, geçen hafta aynı fırında doğal gaz kaynaklı oluşan patlamada alevler arasından kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

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