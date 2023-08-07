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Samsun'da köpeğe çarpan araç uçuruma düştü: 1 ölü

Samsun'da önüne çıkan köpeğe çarpan, 'patpat' diye adlandırılan tarım aracının uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

IHA7 Ağustos 2023 Pazartesi 16:59 - Güncelleme:
Samsun'da köpeğe çarpan araç uçuruma düştü: 1 ölü
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Kaza, Samsun'un Ayvacık ilçesi Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım Beşikçi idaresindeki patpat, önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yoldan çıktı. Telefon direğine de çarpan patpat, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada patpat sürücüsü Asım Beşikçi ile Resul Beşikçi, İpek Aydağ, Emine Aydağ, Türkan Aydağ ve Efe Beşikçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Türkan Aydağ tedavi altına alındığı Ayvacık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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