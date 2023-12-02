AK Parti teşkilatının acı günü! Gençlik kolları başkanının vefatı yasa boğdu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Tolgahan Topuz (22) idaresindeki 55 AGU 319 plakalı otomobil, Çarşamba'dan Samsun istikametine seyir halindeyken Irmaksırtı mevkiinde Ü.K. yönetimindeki 58 ES 949 plakalı kamyonete yandan çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bölünmüş yolun karşı tarafına geçti.

Topuz'un kullandığı otomobil daha sonra Samsun'dan Ordu yönüne giden AK Parti Artvin Gençlik Kolları İl Başkanı Doğukan İslamoğlu (25) yönetimindeki 06 DKU 378 plakalı otomobille çarpıştı. Bu sırada O.B. idaresindeki 55 AKC 417 plakalı otomobil de İslamoğlu'nun kullandığı otomobile arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan İslamoğlu ve Topuz ile Topuz'un kullandığı araçtaki Nuh Çevik (22) ve Ertuğrul Sağlam (26) sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İslamoğlu ve Topuz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise il merkezindeki hastanelere sevk edildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: HATIRASINI HEP YAŞATACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çok üzgünüz... Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu'nu trafik kazası sebebiyle kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun... Ülkemiz için aynı ideali paylaştığı genç arkadaşlarımızla hatırasını hep yaşatacağız..." dedi.

HAMZA DAĞ: KARDEŞİMİZİ KAYBETMENİN DERİN HÜZNÜ İÇİNDEYİM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Kıymetli bir dava arkadaşımızı, Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu kardeşimizi kaybetmenin derin hüznü içindeyim. Rabbim, Doğukan'ımıza rahmet eylesin, bizlere emanet ettiği ailesine de sabırlar versin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.



BAKAN BOLAT: DOĞUKAN İSLAMOĞLU'NUN VEFATINI ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatını üzüntüyle öğrendim. Kıymetli ailesinin, sevenlerinin ve parti teşkilatımızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun." şeklinde paylaşımda bulundu.

BAKAN TUNÇ: AİLESİNE VE TEŞKİLATIMIZA BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLİYORUM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu'nun trafik kazasında hayatını kaybettiği haberini teessürle öğrendim. Kıymetli kardeşimize Allah'tan rahmet, İslamoğlu ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun." dedi.

BAKAN ÖZHASEKİ: ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabındaki paylaşımında "AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: VEFAT HABERİNİ ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı, genç kardeşimiz Doğukan İslamoğlu'nun elim bir trafik kazası sonucu vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.