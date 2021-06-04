İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Haziran 2021 Cuma / 23 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6666
  • EURO
    10,5614
  • ALTIN
    526.301
  • BIST100
    1431.84
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'da kurulan sera tamamen çöpten üretilen elektrikle ısıtılıyor: 120 bin çiçek fidesi yetiştirildi
Güncel

Samsun'da kurulan sera tamamen çöpten üretilen elektrikle ısıtılıyor: 120 bin çiçek fidesi yetiştirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesine ait Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda çöpten üretilen elektrik, çiçek yetiştirilen seranın ısıtılmasında kullanılıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu bildiklerini, bu nedenle enerjinin her aşamada boşa gitmemesi için çalıştıklarını belirtti.

AA04 Haziran 2021 Cuma 16:48 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 16:48
ABONE OL

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında farklı alanlarda atıkların dönüştürüldüğü belirtildi.

İçinde birçok tesisin bulunduğu depolama sahasının yanına 3 bin metrekare üzerine çevreci sera kurulduğu aktarılan açıklamada, seranın tamamen atık gazla üretilen elektrikle ısıtılarak çiçek yetiştiriciliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu bildiklerini, bu nedenle enerjinin her aşamada boşa gitmemesi için çalıştıklarını belirtti.

Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında Türkiye'nin ısı ile çiçek yetiştirilen ilk serasını oluşturduklarını dile getiren Demir, "Yaklaşık 3 milyon kapasiteli serada deneme olarak ilk etapta 120 bin çiçek fidesi yetiştirildi. Burası tam kapasite çalıştığında sadece Samsun'a değil, tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki illere hizmet verecek. Tüm bölge için de bir tasarruf ve emisyon azalımı noktasında çevre açısından büyük bir proje olacak." ifadesini kullandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen ise serada deneme amaçlı yapılan ilk üretimde 6 çeşit çiçek fidesi yetiştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sera, 3 bin metrekare alan üzerine kurulu. Normalde bertaraf olacak bir enerjiyi yöneterek seracılıkta kullanılmasını sağladık. Bu ısıyı Samsun'un güzelleştirilmesinde kullanacağız. Bütçemiz açısından da büyük tasarruf sağlamış olacağız. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci faaliyetlerimize bir yenisini daha eklemiş olduk."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.