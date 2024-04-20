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Samsun'da kuvvetli rüzgar bir çatıyı uçurdu

Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 19:56 - Güncelleme:
Samsun'da kuvvetli rüzgar bir çatıyı uçurdu
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İlçede akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı.

Elektrik tellerinin koptuğu bölgede elektrik akımı kesilerek tehlikeye neden olması önlendi.

Yola devrilen ağaçlar ise ekipler ve vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Vezirköprü ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle Gazi Caddesi'nde bir binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Uçan çatı, çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.

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