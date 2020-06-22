22 Haziran 2020 Pazartesi 13:39 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 13:39

Samsun'da maske takmak zorunlu mu? Türkiye genelinde maske takma zorunluluğu olan iller belli oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde maske zorunluluğu ile ilgili valiliklere gönderdiği genelge yürürlüğe girdi. Samsun'da yaşayan vatandaşlar Samsun'da maske takmak zorunlu mu? sorusuna yanıt arıyor. 81 ilde maske zorunluluğu olan iller hususunda geçtiğimiz hafta bazı illerde sürece başlayan ve çoğunlukla maske takmayan vatandaşları uyarı yönünde talimat veren İçişleri Bakanlığı, bu hafta Türkiye geneli maske takmak zorunlu olan illerde kurallara uymayanlara cezai işlem uygulayacak. Buna göre; Samsun'da maske takmak zorunlu mu? İşte, Samsun maske zorunluluğu son dakika haberi ve maske takma zorunlu olan iller hakkında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge detayları...

81 ilde maske takma zorunlu olan iller, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlendi. Koronavirüs salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla denetime tabi tutulacak olan maske takma zorunluluğu, uyulmaması halinde para cezası ile sonuçlanacak. Samsun'da maske takmak zorunlu mu? Toplu alanlarda kurallara uymayan ve maske takmayan vatandaşlar, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çerçevesinde idari para cezası ile karşılaşacak. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi çerçevesinde bugüne kadar pek çok ilde cezai işlem uygulayan emniyet güçleri, 22 Haziran'dan itibaren 81 ilde denetimlerini gerçekleştirerek bu yönde işlemlerini tamamlayacak. İşte, Samsun maske zorunluluğu son dakika haberi..

SAMSUN'DA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Samsun maske zorunluluğu son dakika haberi... Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 Haziran'dan itibaren maske takma zorunluluğu getirildi. Öte yandan Çanakkale Valiliği de, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent sınırları içinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takma zorunluluğu getirildiğini bildirdi. Böylece Samsun ve Çanakkale ile birlikte maske takma zorunluluğu olan illerin sayısı 51'e yükseldi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca Türkiye genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

22 Haziran itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara Türkiye geneli maske takmak zorunluluğu uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

SAMSUN VALİLİĞİ AÇIKLADI

Samsun valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Zülkif Dağlı başkanlığında toplandı.

Toplantıda kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için alınan tedbirlerin eksiksiz uygulanmasına, bu kapsamda ilde maske kullanımına yönelik denetimlerin artırılmasına karar verildi.

Toplantıda 20 Haziran'dan itibaren toplu bulunulan açık ve kapalı alanlar ile park, bahçe, bulvar, cadde ve sokak gibi yerlerde ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanılması, aykırı davrananlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 900 lira idari para cezası uygulanması ve kolluk kuvvetleri ile zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılması kararlaştırıldı.

Maskenin, 51 ilde hayatın tüm alanlarında, 30 ilde ise alışveriş merkezi, market, restoran, kafe ve kuaför gibi insanların toplu halde bulunduğu iş yerlerinde takılması zorunluluğu bulunuyor.

Sokağa çıkma yasakların sona ermesinin ardından corona virüsü vakalarında yeniden artış yaşanması nedeniyle birçok ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Her geçen gün maske mecburiyeti olan illerde sokağa ve caddelere maskesiz sokağa çıkan vatandaşlara ceza kesilebiliyor.

Dünyada ve ülkemizde yaşanan corona virüs salgını devam ediyor. Mart ayından bu yana ülkemizde süren corona virüsü salgınında normaleşme sürecine girdiğimiz bu dönemde son günlerdeki vaka sayısının artışından kaynaklanan kararla birçok ilde maske takmak zorunlu hale geldi. Maske mecburiyeti olan iller gün geçtikçe artıyor. İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara bugünden itibaren ceza kesilecek. Peki Hangi illerde maske takmak zorunlu? Maskesi gezmenin cezası kaç TL? İşte maske mecburiyeti olan iller

MASKE MECBURİYETİ OLAN İLLER

Corona virüs salgınında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Samsun, Bitlis ve Çanakkale’de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ GEZMENİN CEZASI KAÇ TL?

Maske mecburiyeti olan illerde 22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkma cezası ilçelerde bulunan kaymakamlıkların kararını bırakılmış durumda. İçişleri Bakanlığı’nın para cezası ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

“Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.”