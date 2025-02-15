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Samsun'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü

Samsun'un Havza ilçesinde tıra arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA15 Şubat 2025 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Samsun'da minibüs tıra çarptı: 1 ölü
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Ali Yıldızoğlu (40) yönetimindeki 55 AJK 271 plakalı minibüs, Samsun-Ankara kara yolu Yenice mevkisinde, Sedat Bozacı idaresindeki 55 ACL 606 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan sürücü ile aynı araçtaki Avni Kaan Ergüngör (38) ve Ferhat Güven, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.

Kazada Güven, olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Yıldızoğlu ve Ergüngör ise sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Samsun'daki hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda trafik, Ankara istikametinde bir süre aksadı.

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