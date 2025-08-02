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Samsun'da öldüren kaza: Kamyonet paramparça oldu

Samsun'da kamyonetin park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

IHA2 Ağustos 2025 Cumartesi 01:46 - Güncelleme:
Samsun'da öldüren kaza: Kamyonet paramparça oldu
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Samsun'da kamyonetin park halindeki tıra arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 76. kilometresi Sakarlı mevkiinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akman (45) idaresindeki 55 DS 439 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun dışında park halinde bulunan 33 CDN 49 çekici ve 33 BFH 18 plakalı yarı römork tıra arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan Abdussamed Zengin (19) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Mustafa Akman da yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Terme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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