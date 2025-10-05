İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var...
Güncel

Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var...

Samsun'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.

AA5 Ekim 2025 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Samsun'da otomobil ile minibüs çarpıştı! Yaralılar var...
ABONE OL

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Buğra Akdemir yönetimindeki 05 ACH 329 plakalı otomobil, Samsun-Çorum kara yolu Toptepe Doruk mevkisinde aynı yönde seyreden Ali Gürsoy idaresindeki 34 FKN 978 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki Arife Gürsoy (81), Huriye Gürsoy (81), Zeynep Sena Gülizar (14), Büşranur Gürsoy (3), Haticenur Gürsoy (6), Tuğba Gürsoy (36), Fatma Gürsoy (45), Ayşe Hümeyra Gürsoy (12) ve Elif Hüma Gürsoy (8) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Havza ve Kavak Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücü Buğra Akdemir, Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Akdemir'in alkollü olduğu tespit edildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.