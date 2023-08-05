İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ağustos 2023 Cumartesi / 19 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9168
  • EURO
    29,6979
  • ALTIN
    1681.49
  • BIST100
    7400.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, kamyonete otomobil arkadan çarptı. Kamyonette bulunan kadın yaralandı.

AA5 Ağustos 2023 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Samsun'da otomobil kamyonete çarptı: 1 yaralı
ABONE OL

Sürücüsü kaza yerinden kaçan 55 RK 312 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Osman Beyli mevkisinde, Yalçın Sözen'in (35) kullandığı 55 YF 588 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağ tekeri kopan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarpıp hendeğe devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan ve çarpmanın etkisiyle yaralanan Fatma Sözen'i (37), ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma, R.K'ye ait olduğu öğrenilen otomobilin, kaçan sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.