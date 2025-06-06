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Samsun'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

AA6 Haziran 2025 Cuma 16:38 - Güncelleme:
Samsun'da panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Mert O. yönetimindeki 55 AES 443 plakalı otomobil, Yakup B. idaresindeki 55 AJD 793 panelvan ile Atatürk Bulvarı Turgut Özal Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Arzu B, Ece B, Fehime Y. ve İbrahim Y. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yakup B. ve Fehime Y'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Sinop kara yolunun Bafra istikametinde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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