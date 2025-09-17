İSTANBUL 27°C / 18°C
Güncel

Samsun'da pompalı tüfek dehşeti: 3 kişi yaralandı, zanlı tutuklandı

Samsun İlkadım ilçesinde baba, oğul ve yeğenini pompalı tüfekle yaralayan saldırgan E.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla bağlantılı araç sürücüsü adli kontrolle serbest bırakıldı.

17 Eylül 2025 Çarşamba 20:03
Samsun'da pompalı tüfek dehşeti: 3 kişi yaralandı, zanlı tutuklandı
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Cemal S. (68), oğlu Eyüp S. (38) ve kardeşinin oğlu Hamza S. (40) kanlar içinde kalarak yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı saldırganlar ise bir araçla kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, 7 adet kartuş ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüfekle silahlı saldırı düzenleyen E.D. (38), kardeşleri E.D. (30), Ö.F.D. (30) ile olay sırasında aracı kullanan C.S.'yi (31) gözaltına alındı. E.D. ve Ö.F.D., ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, olayda silahla 3 kişiyi yaralayan E.D. ve yanındaki araç sürücüsü C.S., cinayet bürosundaki sorgulanmalarının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.D., tutuklanırken, C.S. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
