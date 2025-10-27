Samsun'da silahlı kavga: 2 yaralı

M.K. (21) ile M.B. (24) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K, yanındaki av tüfeğiyle M.B'ye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu M.B. ile o sırada manavda oturan R.K. (67) hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından araçla kaçan M.K. ve T.T (18) polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayın dün aynı yerde bir kişinin silahla yaralandığı kavgayla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.