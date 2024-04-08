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Samsun'da silahlı saldırı: 6 kişi yaralandı

Samsun'da silahlı saldırıda 6 kişi yaralandı.

AA8 Nisan 2024 Pazartesi 00:27 - Güncelleme:
Samsun'da silahlı saldırı: 6 kişi yaralandı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde silahlı saldırı sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi Genç Sokak'ta, otomobilden inen K.K. ve B.Ç, aralarında husumet olduğu öğrenilen bankta oturan kişilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda, A.D.C. (20), B.Ç. (22), M.A. (22), T.Ş. (26), S.C.A. (26) ve Ü.O. (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan A.D.C, B.Ç, M.A. ve Ü.O. Bafra Devlet Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliler K.K. ve B.Ç'yi ilçe merkezine girerken gözaltına aldı.

  • Samsun
  • silahlı saldırı
  • yaralılar

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