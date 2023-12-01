İSTANBUL 20°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Aralık 2023 Cuma / 19 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9346
  • EURO
    31,5809
  • ALTIN
    1897.85
  • BIST100
    8069.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Samsun'da silahlı saldırı

Samsun'un Canik ilçesinde yaşanan silahlı saldırı sonucunda 4 kişi yaralandı.

AA1 Aralık 2023 Cuma 09:48 - Güncelleme:
Samsun'da silahlı saldırı
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Kuzey Yıldızı Mahallesi Hakperest Sokak'ta B.A. (24), aralarında husumet bulunan F.Ş. (30), G.G. (16), İ.P. (21) ve B.Y'ye (15) tabanca ile ateş etti.

Bacaklarından yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından bir araçla Giresun'a kaçtığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerince yürütülen takip sonucu yakalandı.

Olayda B.A'ya yardım ettiği tespit edilen A.S. (24) ve B.K. (24) de gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

  • silahlı saldırı
  • 4 yaralı
  • Canik ilçesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.