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Samsun'da silahlı suç örgütü operasyonu

Samsun'da silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA13 Temmuz 2023 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Samsun'da silahlı suç örgütü operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, organize suç örgütüne yönelik aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Ekipler, Samsun'un İlkadım, Atakum, Canik ve Ayvacık ilçeleri ile İstanbul'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 19 şüpheliyi gözaltına aldı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramada ise biri kurusıkı olmak üzere 10 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 392 tabanca fişeği, 50 kurusıkı tabanca fişeği, 13 şarjör, 8 senet ve 562 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi, 16'sı ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • silahlı suç örgütü operasyonu
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