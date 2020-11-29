Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 113 kişiye para cezası

IHA 29 Kasım 2020 Pazar 19:17 - Güncelleme: 29 Kasım 2020 Pazar 19:17

Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüsü tedbirleri kapsamında 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 ile 29 Kasım Pazar günü saat 10.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ilimizde ihlal eden 113 kişiye toplam 355 bin 950 TL idari para cezası uygulanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak, duyarlılık gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Salgınla mücadelede toplum olarak fedakârlık sınavındayız. Evde geçirdiğimiz süre arttıkça gücümüz de artacak ve bu mücadeleyi biz kazanacağız” denildi.