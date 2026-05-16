Güncel

Samsun'da sokağa İHA düştü! İnceleme başlatıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde sabah saatlerinde düştüğü değerlendirilen insansız hava aracı mahallede paniğe neden oldu. Olayda 3 evde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.

16 Mayıs 2026 Cumartesi 11:10
Edinilen bilgilere göre, olay, sabah erken saatlerde İlkadım ilçesinde sabah 6.30 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri ilk anda doğalgaz patlaması olduğunu düşündü. Gürültünün ardından çevrede bulunan bazı evlerin camlarının kırıldığı ve maddi hasar oluştuğu görüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, düştüğü değerlendirilen ve yaklaşık 25 kilogram olduğu belirtilen insansız hava aracına ait parçaları topladı. Olayda yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mahalle sakinleri yaşanan olay nedeniyle kısa süreli panik yaşarken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. 1 metre civarında kanat açıklığı olan ve ayrı bir kuyruk parçası bulunan insansız hava aracının hangi kuruma ait olduğu ve düşüş nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Fatma Çakır, "Patlama sesi duydum ve korktum. Bende panik atak var. Hemen cama çıktım. Dışarıya baktım ve karşı ki binada dumanlar çıkıyor. Doğal gaz patladı zannettik. Çok acayip bir ses yaptı. Çok korktuk" dedi.

  • Samsun
  • insansız hava aracı
  • hasar

