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Samsun'da sokakta silahla vurulan genç öldü

Samsun'un Bafra ilçesinde sokakta silahla vurulan genç, yaşamını yitirdi.

AA6 Ekim 2024 Pazar 07:01 - Güncelleme:
Samsun'da sokakta silahla vurulan genç öldü
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İddiaya göre, Tabakhane Mahallesi Tütüncüler 2. Sokak'ta bulunan bir grup gence, gürültü yaptıkları gerekçesiyle S.Y. (63) tarafından tabancayla ateş edildi.

Açılan ateş sonucu grupta bulunan Ergün Mehmetcan D'nin (22) göğsüne mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan D, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen S.Y'yi olayda kullandığı silahla ikametinde gözaltına aldı.

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