Samsun'da sosyal medyadan tatil ilanıyla dolandırıcılık yapan şahsa 4 yıl 4 ay hapis cezası

Samsun'da ikamet eden T.Ö., sosyal paylaşım sitesi Instagram'dan gördüğü tatil ilanı üzerine ilanı veren A.K. ile telefonla görüşüp 5 gece 6 gün için fiyatta anlaştı. A.K.'ye farklı havalelerle toplam 49 bin 600 lira para gönderen T.Ö. bir daha şahsın telefonuna ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp şikayetçi oldu. A.K. hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında A.K. "dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 4 ay 2 gün hapis ve ayrıca 41 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.