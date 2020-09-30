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Samsun'da tekne faciası: Baba öldü, oğlu kurtarıldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, içerisinde baba ile oğlunun bulunduğu balıkçı teknesi fırtınada alabora oldu. Olayda baba hayatını kaybederken oğlu kurtarıldı.

DHA30 Eylül 2020 Çarşamba 07:36 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 07:46
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Olay, saat 23.00 sıralarında ilçedeki eski tersane alanında meydana geldi. Balık tutmak için denize açılan Hasan ve oğlu Murat Koç'un 8 metrelik tekneleri, çıkan fırtınada alabora oldu. Denize düşen baba ve oğlu çevredeki diğer balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından durumu ağır olan Hasan Koç hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti. Boğulma tehlikesi geçiren Murat Koç ise özel bir hastaneye götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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