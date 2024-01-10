Samsun'da tırla anaokulu servisi çarpıştı, kaza ucuz atlatıldı

Kaza, saat 11.15'te Ordu-Samsun karayolu Tekkeköy ilçesi Costal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D.'nin kullandığı sıfır araç yüklü DN 818 GE Gürcistan plakalı tır, orta şeritten sol şeride girdi. Kavşağa dönüş yapmak isteyen tır, sol şeritte ilerleyen anaokulu öğrencilerini taşıyan M.A.'nın kullandığı 55 C 6346 plakalı midibüse çarparak sıkıştırdı. Midibüs de H.A. idaresindeki 34 HZG 82 plakalı otomobile vurdu.

Tırın kapı kısmından çarparak sıkıştırdığı midibüste öğrenciler bir süre mahsur kaldı. Tahliye edilen öğrenciler büyük korku yaşadı. Gürcistan uyruklu tır şoförü ile midibüs şoförü arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Araya giren jandarma ve trafik polisleri sürücülerin birbirlerine fiziki müdahalede bulunmasını önledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası yaklaşık yarım saat tek şerit olarak işleyen yol, araçların kaldırılması ile normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.