Samsun'da trafik kazası: 6 yaralı
Çarşamba ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu kara yolu Dikbıyık Mahallesi'nde, Ordu yönüne giden Nail Yavuz'un (42) kullandığı 28 AAL 909 plakalı kamyonet, yağışlı havada kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Araç, Samsun yönüne giden İdris Memiş (26) idaresindeki 55 AAS 35 plakalı kamyonete çarptıktan sonra elektrik direğine çarparak durdu.
Çarpmanın etkisiyle 28 AAL 909 plakalı kamyonetin fırlayan motoru, Samsun yönüne giden Mehmet Yıldırım (42) yönetimindeki 55 AFR 01 plakalı cipe çarptı. Kazada, sürücüler Yavuz, Yıldırım, Memiş ile Arif (32), Emrullah (18) ve Arif Memiş (22) yaralandı. Yaralılardan Nail Yavuz ve Mehmet Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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