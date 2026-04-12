İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,6304
  • EURO
    52,5769
  • ALTIN
    6812.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'da uyuşturucuya geçit yok: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Samsun'da uyuşturucuya geçit yok: 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen 2 ayrı operasyonda uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

IHA12 Nisan 2026 Pazar 15:24 - Güncelleme:
ABONE OL

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde 22 yaşındaki K.K. isimli şahsın kullandığı depoda yaptığı aramada 6 bin 663 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bir diğer operasyonda ise 41 yaşındaki O.Ç. isimli şahsın işyeri ve ikametinde yapılan aramada 54,50 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi ele geçirildi.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan K.K. ve O.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.