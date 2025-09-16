İSTANBUL 27°C / 17°C
  Samsun'da yangın paniği: Alevler fabrikanın tamamını sardı
Güncel

Samsun'da yangın paniği: Alevler fabrikanın tamamını sardı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

16 Eylül 2025 Salı 21:41
Samsun'da yangın paniği: Alevler fabrikanın tamamını sardı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Fabrikanın alev topuna döndüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü kaplarken, bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

