Samsun'da yangın paniği: Alevler fabrikanın tamamını sardı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Fabrikanın alev topuna döndüğü yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler gökyüzünü kaplarken, bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.