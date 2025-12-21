İSTANBUL 13°C / 9°C
Güncel

Samsun'da yöneticinin evinden 7 bin hap çıktı

Samsun'da jandarma ekipleri, apartman yöneticisinin evine düzenlediği operasyonda 7 bin adet sentetik ecza hap ele geçirdi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

21 Aralık 2025 Pazar 10:17
Samsun'da yöneticinin evinden 7 bin hap çıktı
Samsun'da bir apartman yöneticisi jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin adet sentetik ecza hap ile yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bir apartmanda yöneticilik yapan V.S.'nin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Atakum ilçe Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekipleri tarafından V.S.'nin Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenlendi. Apartman yönetici olan şahsın evinde ve bodrumda yapılan aramalarda 7 bin adet sentetik ecza hap ile bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan V.S. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Popüler Haberler
