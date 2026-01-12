Samsun'da zincirleme kaza... 4 araç birbirine girdi

İSTANBUL 3°C / 0°C
Samsun'un Alaçam ilçesinde, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 22:26 - Güncelleme:
Alınan bilgiye göre, Gökçe Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda B.E. (28) yönetimindeki 55 TL 528 , S.K. (34) idaresindeki 57 EB 044, N.B. (44) kontrolündeki 55 JN 733 ve Ö.Ş. (47) yönetimindeki 06 VYE 87 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 57 EB 044 plakalı otomobilin sürücüsü S.K. ile aynı araçtaki yolcu E.A.K. (6), 55 JN 733 plakalı otomobilde bulunan yolcular E.B. (45), S.B. (23) ve B.B. (21) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

