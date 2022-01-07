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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında direksiyona sıkışan tır şoförü güçlükle çıkartıldı.

IHA7 Ocak 2022 Cuma 20:41 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 20:41
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Kaza, Samsun-Sinop karayolu Bafra girişi Gümüşyaprak sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Şaban Öner (36) idaresindeki 33 ADP 330 plakalı tır, önünde seyir halinde olan hurda yüklü kamyondan yola düşen hurda parçasına çarpmamak için direksiyonunu kırdı. Bu sırada Ramazan Yıldız (38) idaresindeki 33 AES 780 plakalı tır ile Ertuğrul Karakaya (33) yönetimindeki 33 ND 601 plakalı tır çarpıştı. Kazada 2 tır arasında kalan 33 AES 780 plakalı tır sürücüsü Ramazan Yıldız direksiyonda sıkıştı. Olay yerine gelen trafik ekipleri yol güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri de vatandaşların yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda direksiyonda sıkışan Ramazan Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan tır sürücüsü 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol araçlara tek şeritten verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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