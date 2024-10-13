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  • Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 araç perte çıktı! Yaralılar var...
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Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 araç perte çıktı! Yaralılar var...

Samsun'un Havza ilçesinde Ankara-Samsun kara yolunda 3 araç birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

AA13 Ekim 2024 Pazar 09:21 - Güncelleme:
Samsun'da zincirleme trafik kazasında 3 araç perte çıktı! Yaralılar var...
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Ankara-Samsun kara yolu Havza Otogar Kavşağı'nda Bahadır K. idaresindeki 55 ACV 677 plakalı otomobil ile Sait T. yönetimindeki 05 BC 213 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 55 ACV 677 plakalı araç, kırmızı ışıkta bekleyen Şaban A'nın kullandığı 55 HY 109 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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