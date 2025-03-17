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Samsun'daki bıçaklama olayında şoke eden sözler: Yakışıklı çıkalım ağabey

Samsun'da bir kişinin bıçaklanması olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen zanlılardan biri kendilerini görüntüleyen basın mensubuna şoke edici sözler kullandı. Zanlı, suçunu itiraf ederek, 'Yakışıklı çıkalım ağabey' dedi.

IHA17 Mart 2025 Pazartesi 16:57 - Güncelleme:
Samsun'daki bıçaklama olayında şoke eden sözler: Yakışıklı çıkalım ağabey
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Edinilen bilgiye göre, Samsun İlkadım ilçesinde M.A. ile U.B.A.(21) arasında telefonda küfürleşme yaşandı. Taraflar, yaşanan tartışmanın ardından olay yerinde buluştu. Buluşma sırasında çıkan arbedede olay yerinde bulunan E.D.(20), M.A.'ya yumruk attı. Çıkan kavgada iddiaya göre U.B.A., bıçakla M.A.'yı yaraladı.

Yaşanan olay sonrası Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından E.D. ile U.B.A yakalandı. Olayın şüphelileri Samsun Adliyesine sevk edildi. Zanlılardan birinin kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Yakışıklı çıkalım ağabey, ben vurdum" demesi dikkat çekti.

Zanlılardan U.B.A. tutuklandı, E.D.'ye ise ev hapsi verildi.

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