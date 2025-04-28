İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Nisan 2025 Pazartesi / 1 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4317
  • EURO
    43,7215
  • ALTIN
    4077.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'daki heyelan faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! Baba ve iki kızı son yolculuklarına uğurlandı
Güncel

Samsun'daki heyelan faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! Baba ve iki kızı son yolculuklarına uğurlandı

Samsun'un Canik ilçesinde, akaryakıt istasyonunda meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba ve iki kızının cenazeleri, Terme ilçesinde toprağa verildi.

AA28 Nisan 2025 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Samsun'daki heyelan faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! Baba ve iki kızı son yolculuklarına uğurlandı
ABONE OL

Canik ilçesinde, dün akşam akaryakıt istasyonu yanında araç yıkadığı sırada meydana gelen heyelanda hayatını kaybeden baba Adem Kaya (35) ve çocukları Ayla (7) ile Açelya Kaya'nın (5) cenazeleri Terme ilçesine bağlı Akçaykaracalı Mahallesi'ne getirildi.

Aile üyeleri, Adem Kaya'nın babası İrfan Kaya'nın evinin bahçesine getirilen cenazelerin başında taziyeleri kabul etti.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

Burada helallik almasının ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, baba ve iki kızı aynı mahalledeki aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olaydan yaralı kurtulan ve tedavi gördüğü hastaneden ambulansla cenaze törenine katılmak için mahalleye gelen anne Çiğdem Kaya'nın (31) ise fenalaştığı için yeniden hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Cenazede güçlükle ayakta durabilen Adem Kaya'nın annesi Nurhayat Kaya, "Ben hanginize yanayım, yaktınız beni yavrularım." diyerek ağladı.

Törene, Kaya ailesinin yakınları ve akrabalarının yanı sıra belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, "Canik ilçemizde meydana gelen heyelanda İlkadım Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerimiz Açelya Kaya ve Ayla Kaya vefat etmiştir. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

HEYELAN

Samsun-Ordu kara yolundaki bir alışveriş merkezinin yanında bulunan oto yıkama parkının bulunduğu alanda dün toprak kayması meydana gelmiş, araçlarını yıkarken kayaların ve toprağın altında kalan baba Adem Kaya ve çocukları Ayla ile Açelya Kaya hayatını kaybetmiş, anne Çiğdem Kaya yaralı olarak kurtarılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.