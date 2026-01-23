Samsun'daki olayda “ev hapsi” iddialarına net yalanlama… Başsavcılık: Şüpheli cezaevinde

Başsavcılık açıklamasında, 18 Ocak 2026 günü saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana gelen olayda mağdur P.A'nın sırtından 9, ayaklarından 2 ve boynundan olmak üzere kesici aletle yaralandığı, mağdurun yaralanmasının hayati tehlike oluşturmadığı, ancak basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada, "Mağdurun tedavisi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmekte olup, alınan beyanı ve teşhis işlemlerinin ardından yaralama eylemini gerçekleştirdiği tespit edilen suça sürüklenen çocuk E.K. gözaltına alınmış, silahla kasten yaralama suçundan tutuklanarak kapalı ceza infaz kurumuna konulmuştur." ifadeleri yer aldı.



Şüphelinin halen tutuklu bulunduğunun kaydedildiği açıklamada, basın ve sosyal medya paylaşımlarında ev hapsi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ileri sürülen suça sürüklenen A.M.Ç.'ye ilişkin olarak ise "Bu kişinin olayı üstlenmeye çalışan şahıs olduğu anlaşılmış olup, hakkında suç üstlenme suçundan ayrı bir soruşturma yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Başsavcılık açıklamasında, "Yaralama olayının failinin serbest bırakıldığı ve cezaların caydırıcı olmadığı yönündeki iddia ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır." vurgusu yapılarak, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.