İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8952
  • EURO
    47,7706
  • ALTIN
    4386.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Samsun'dan Düzce'ye uzanan sır! Mısır tarlasında kafatası bulundu
Güncel

Samsun'dan Düzce'ye uzanan sır! Mısır tarlasında kafatası bulundu

Düzce'de mısır tarlasında çalışırken insan kafatası ve kemikleri bulan işçi durumu hemen jandarmaya haber verdi. Ekiplerin detaylı çalışması sonucu cesedin Samsun'un Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan vatandaşa ait olduğu belirlendi.

IHA19 Ağustos 2025 Salı 09:38 - Güncelleme:
Samsun'dan Düzce'ye uzanan sır! Mısır tarlasında kafatası bulundu
ABONE OL

Korkunç olay; Düzce'de Merkeze bağlı Konaklı Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre mısır tarlasına mahsule bakmak için gelen çiftçi yerde insan kafatası, kemikleri, kıyafetleri ve ilaç kutularını görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgeyi güvenlik şeridine alarak detaylı çalışma başlattı.

Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda kıyafetlerinden çıkan kimlik ile kemik parçalarının Samsun ili Bafra ilçesinde kayıp kaydı bulunan 66 yaşındaki Cafer Ak isimli şahsa ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili olarak Düzce Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatılırken kemik parçaları DNA için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.