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Samsunspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor

Ligde son olarak Beşiktaş karşısında 2-1 mağlup olan Samsunspor, 14. haftada oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

AA29 Kasım 2023 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Samsunspor'da Adana Demirspor mesaisi sürüyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Pas ve rondo çalışması ile devam eden idman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları geçen Moryke Fofana ve Mickael Tırpan idmanda yer alırken Landry Dimata fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Öte yandan Beşiktaş maçında sakatlanan Faslı oyuncu Youssef Ait Benasser'in yapılan muayene ve çekilen MR görüntülemesi sonrasında sağ uyluğunda kas yaralanması tespit edildi.

Tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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