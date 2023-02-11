San Francisco ve Silikon Vadisi'nde deprem bölgesi için yardım toplandı

ABD'nin San Francisco ile körfezinde bulunan sivil toplum kuruluşlarından ve depremzedelere yardım eli uzatmak isteyen gönüllülerden alınan yardım malzemeleri, Silikon Vadisi Diyanet Merkezi, Türk Amerikan Topluluğu (ETAC-USA), Zekat Foundation of America ve Hidaye Foundation depolarında toplanıp, Türkiye'deki afet bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanarak THY'nin kargo alanına getirildi.

Diyanet Silikon Vadisi Cami İmamı Mahmut Alpaydın, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin büyük bir özveriyle topladıkları ayni yardımlarını Türk Hava Yollarının kargo bölümüne getirdik. Depremin ilk anlarından itibaren buradaki kardeşlerimiz büyük bir hassasiyetle gece, gündüz demeden çalıştı. Ülkemizde yaşanan bunca acı, şehit olan kardeşlerimiz, yaralanan kardeşlerimizin onların bu büyük ıstırabı yanında bizim yaptıklarımız aslında hiçbir şey değil ama bir nebze olsun onların yaralarını sarmaya bizler de gayret ettik. Bu uğurda çabaladık ve her zaman ülkemiz, vatanımız bizlerin dualarında." dedi.

Yardımlara katılan Müzisyen Berke Can Ergin de "Acımız çok büyük, kalbimiz can havliyle sıkıntıda, olay yerinde olmayı çok isterdim. Allah ülkemize zeval vermesin, Rabb'im oradaki insanlarımıza güç versin. Sıkıntımız büyük, bugünleri atlatacağız ama umarım bugünleri hiçbir zaman unutmayız ve bir daha aynı şeyleri yaşamamak için ders almış oluruz." diye konuştu.