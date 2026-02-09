İstanbul'da katledilen Mattia Ahmet Minguzzi (15) ve Atlas Çağlayan'ın (17) ailelerine gönderilen tehdit mesajlarının son mağduru Pendik'te trafik kazasında ölen Işıl Öykü Dinç'in (15) yakınları oldu. Tehditlerin ortak noktası ise yurtdışı numaralarından yollanmalarıydı.

TAHLİLİ BİLE GÖRÜYOR

"Şikayeti geri çekin" baskısı yapan magandaların, acılı aileleri korkutmak için kullandıkları kişisel bilgileri ise 'sanal bataklık'tan ele geçirdiği belirlendi. Vatandaşların telefon numarası, adres, plaka, soyağacı, tapu, eğitim, sağlık verileri ve hatta tahlil sonuçlarının bile internet ortamında satışa sunulduğu ortaya çıktı.

SINIRSIZ PAKET DE VAR

TikTok ve Instagram'da reklam veren şebekeler paylaşımlarda, 'premium paket', 'sınırsız üyelik', 'istediğin kişiye sorgu' gibi ifadeler kullanıyor. Fiyat pazarlığı ise Telegram ve Türkiye'de erişimi engellenen Discord üzerinden yapıyor. Aylık, haftalık, günlük ve sınırsız paket fiyatları paylaşılırken, ödeme için kullanıcılara IBAN ya da kripto para seçeneği sunuluyor. Günlük paketler 50 TL'den başlarken, sınırsız paketler ise 7 bin TL'ye kadar çıkıyor.

250 LİRAYA YABANCI HAT

İllegal ağlarda sadece kişisel veriler değil; sahte ve yurt dışı telefon numaraları da satılıyor. Telegram gruplarında 'numara kiralama' ve 'WhatsApp fake numara' başlıkları altında Fas, Almanya, ABD gibi ülkelere ait hatlar 250–600 TL arasında pazarlanıyor. Bu numaralarla kısa süreli iletişim kurulup tehdit mesajları gönderiliyor; ardından hatlar kapatılıyor.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜYLE POLİSE BAŞVURUN

Siber Güvenlik Uzmanı Mehmet Burak Torun, "Yasadışı bu sistemler, daha önce sızdırılmış verilerin tek bir dijital arayüzde toplanmasıyla çalışıyor. Tehdit mesajlarında kullanılan yurtdışı ve sanal numaralar, kısa sürede kapatılabildiği için özellikle tercih ediliyor" dedi. Kripto para gibi ödeme yöntemlerinin iz sürmeyi zorlaştırdığına dikkati çeken Torun, şöyle devam etti: "Vatandaşların tehditlere yanıt vermemesi, ödeme yapmaması ve mesajların ekran görüntüleriyle siber suç birimlerine başvurması gerekiyor. Yeni kiralanmış sanal numaralar anında tespit edilemeyebilir. Kişisel veri güvenliği açısından da kimlik bilgilerinin herkese açık ortamlarda paylaşılmaması büyük önem taşıyor."