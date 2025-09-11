Sanal devriye operasyonu: Müstehcen içerikli 94 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından, sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilen müstehcen içerikli 94 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, "X" sosyal medya platformu üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucu belirlenen 94 URL adresi hakkında gerekli işlemler başlatılarak adli makamlarca erişime engellendi ya da içerikten çıkartıldı.