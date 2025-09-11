İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2025 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2964
  • EURO
    48,3901
  • ALTIN
    4803.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sanal devriye operasyonu: Müstehcen içerikli 94 sosyal medya hesabına erişim engeli
Güncel

Sanal devriye operasyonu: Müstehcen içerikli 94 sosyal medya hesabına erişim engeli

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından, sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilen müstehcen içerikli 94 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

IHA11 Eylül 2025 Perşembe 11:46 - Güncelleme:
Sanal devriye operasyonu: Müstehcen içerikli 94 sosyal medya hesabına erişim engeli
ABONE OL

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından, sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilen müstehcen içerikli 94 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde, "X" sosyal medya platformu üzerinden müstehcen içerikli paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. İncelemeler sonucu belirlenen 94 URL adresi hakkında gerekli işlemler başlatılarak adli makamlarca erişime engellendi ya da içerikten çıkartıldı.

  • çevrimiçi takip
  • sosyal medya engelleme
  • müstehcen içerik

ÖNERİLEN VİDEO

Balyozlu hırsızlar kuyumcu soymaya kalktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.