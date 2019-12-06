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Sanal dünyadaki kelimeler Türkçeleşti: RT yerine 'sektirme', diss atmak yerine 'cevap Yollamak'

Pek çok yabancı terim gerek günlük hayatta, gerekse iş hayatında sıkça kullanılıyor. Bu durumun önüne geçmek için düzenlenen çalıştayda, yabancı kelimeler Türkçeleştirildi. Herkesin sıkça kullandığı Re-Tweet’in yerini ‘sektirme’, Diss atmak yerine ‘cevap yollamak’ gibi birçok kelime ortaya çıktı.

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İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin, Yeni İletişim Ortamları'nda Türkçe: “Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı” ‘Dijital İtibar, Endüstri 4.0 ve Yapay Zekâ, Dijital Medya, Siber Güvenlik ve Toplum 5.0’ konularıyla beş farklı masada Türkçe terimlere geçiş konunun uzmanlarıyla tartışıldı. Çalıştay Türk Dil Kurumu, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği iş birliğiyle gerçekleşti. TDK uzmanları, dilbilimciler, iletişimciler ve pek çok ilgili alandan uzmanın bir araya gelerek beyin fırtınası yaptığı çalıştayda, yabancı kelimelere karşılık Türkçe kelimeler ortaya çıktı.
 
Gerek günlük yaşamda, gerekse iş yaşamımızda sıklıkla karşımıza çıkan Re-Tweet, influencer, stalk, start-up, podcast, QR kod gibi pek çok terimin yerini Türkçe kelimeler aldı.
 
Toplam 100’den fazla terimin tartışılması gerektiği konusunda uzlaşılan çalıştayda, 40’a yakın çözüm önerisinde bulunuldu. Türkçe karşılıkları önerilen kelimelerden bazıları ise şöyle:
 
Re-Tweet (RT)/ Sektirme
 
 
Binge Watch / Dizibitiren, Aralıksız İzlemek, Duraksız İzlemek
 
 
Diss Atmak / Cevap Yollamak
 
 
Stalker / Sanal Casusluk
 
 
Influencer / Deneyimleyici
 
 
Caps / Yazılı Resim, Resim Yorum
 
 
Cyber Bot / Siber Can
 
 
Teaser / Meraklandırıcı Video
 
 
Caption / Resim Altı

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